Синоптик предупредил москвичей о грозе и граде

22 июня 2026, 09:34

Синоптик Тишковец: Град и ливни с грозой обрушатся на Москву 22 июня

Фото: iStock/AlexandrIvasenko

В понедельник, 22 июня, на Москву обрушатся град диаметром до трех сантиметров и кратковременные ливни с грозой. Об этом в личном блоге предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.