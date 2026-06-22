Синоптик предупредил москвичей о грозе и граде
В понедельник, 22 июня, на Москву обрушатся град диаметром до трех сантиметров и кратковременные ливни с грозой. Об этом в личном блоге предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В этот день погода будет пасмурной, с прояснениями. Периодически будут идти кратковременные дожди — на каждый квадратный метр городских улиц выпадет до 5-7 литров осадков. В отдельных районах возможны грозы, не исключён град размером до 2-3 сантиметров, предупредил синоптик.
Тишковец также отметил, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днём поднимется до +22-25 градусов Цельсия. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба, заключил он.
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