«Напоминает сентябрь»: синоптики рассказали, когда в Москве закончится похолодание

16 июня 2026, 13:59

Синоптик Тишковец: к выходным в Москве потеплеет

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В Москве и Подмосковье установилась прохладная и дождливая погода с дневной температурой не выше +17 °C. Но уже к выходным тепло вернется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По его прогнозу, во вторник и среду не исключены ливневые дожди, а воздух прогреется всего до +14…+17 °C. При этом ночью столбики термометров покажут порядка +10 °C. Такая температура больше характерна для сентября, уточнил синоптик.





«До пятницы, 19 июня, Центральная Россия будет под влиянием североатлантического циклона, поэтому погодные условия не изменятся. По ночам температура воздуха не превысит показателей +8…+13 °C, а в дневные часы ожидается +15…+20 °C, что ниже нормы на 5 °C», — сообщил Тишковец «Вечерней Москве».

«При этом возможны порывы ветра до В пятницу днём вновь ожидаются кратковременные дожди и температура +20…+22 °C. В субботу и воскресенье в дневные часы потеплеет до +21…+26 °C», — добавила специалист.