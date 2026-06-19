Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

19 июня 2026, 14:33

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве ожидается до +22 °C

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается преимущественно облачная, но теплая погода с осадками. Об этом сообщили синоптики «Яндекс Погоды».





Так, в субботу пройдет дождь. Днем будет до +19 °C, а ночью температура опустится до +14 °C. В воскресенье осадков не будет, а столбики термометров покажут до +22 °C. В ночное время похолодает до +16 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на один-два градуса в течение дня», — приводят «Известия» прогноз синоптиков.

«И после этой недели дождей мы получим выходные без осадков. Но, к сожалению, следующая волна осадков придет в Москву уже в понедельник. Правда, на температуре это не будет сильно сказываться», — заключил эксперт.