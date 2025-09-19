«Качели»: Синоптик рассказал, какой погодой закончится сентябрь в Москве и Подмосковье

19 сентября 2025, 14:26

Синоптик Шувалов: в понедельник температура в Москве может достичь +27 градусов

Фото: istockphoto/Noppasin Wongchum

Сентябрь подходит к концу, однако погода пока радует москвичей и жителей столицы солнцем. Скоро ли нужно будет доставать теплые вещи?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что теплая погода покинет Москву и Подмосковье ненадолго, а с воскресенья начнутся прощальные гастроли лета.





«В воскресенье температура может достигнуть +23 градусов, а в понедельник +27. Но такая летняя погода будет пролетом, и уже во вторник все рухнет буквально на 10−15 градусов», — сказал он.

«Особых дождей не будет, сентябрь может войти в тройку самых сухих месяцев. По количеству осадков — это 10−12% от месячной нормы, то есть практически ничто», — добавил Шувалов.