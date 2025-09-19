Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на выходных

19 сентября 2025, 13:13

Синоптик Ильин: в воскресенье в столичный регион вернётся тепло

Фото: iStock/baza178

На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье будет тепло. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, в пятницу, 19 сентября, по всей Московской области пройдут небольшие дожди, при этом ожидается от 13 до 18 °С тепла, а ночью похолодает до 9–11 °С.





«В субботу погода начнет налаживаться. С утра 20 сентября местами может пройти небольшой дождь, но к полудню ожидается облачность с прояснениями без осадков. Потеплеет несущественно, может быть, на 1–2 °С. В Москве температура воздуха поднимется до 16–18 °С, а по области — до 14–19 °С», — рассказал Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«При такой угрозе каждая искра может привести к непоправимой беде», — говорится в сообщении.