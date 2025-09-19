Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на выходных
Синоптик Ильин: в воскресенье в столичный регион вернётся тепло
На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье будет тепло. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в пятницу, 19 сентября, по всей Московской области пройдут небольшие дожди, при этом ожидается от 13 до 18 °С тепла, а ночью похолодает до 9–11 °С.
«В субботу погода начнет налаживаться. С утра 20 сентября местами может пройти небольшой дождь, но к полудню ожидается облачность с прояснениями без осадков. Потеплеет несущественно, может быть, на 1–2 °С. В Москве температура воздуха поднимется до 16–18 °С, а по области — до 14–19 °С», — рассказал Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».
В воскресенье в столичном регионе будет солнечно, а воздух прогреется до 20–23 °С, заключил синоптик.
Тем временем в Кузбассе с 19 сентября объявили ЧС в связи с изменившейся погодой. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным издания, в регионе вплоть до 23 сентября ожидается высокая угроза возникновения пожаров.
«При такой угрозе каждая искра может привести к непоправимой беде», — говорится в сообщении.
Жителей призвали проявлять бдительность и не разводить костры.