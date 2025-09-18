Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье наступят холода
Синоптик Цыганков: холодный фронт в Москву и область придет в пятницу
Первый месяц осени движется к своему завершению, однако москвичи и жители области до сих пор не утеплились. Будет ли погода дальше радовать солнцем и теплом?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что антициклон в Москве и Подмосковье стоит уже три недели.
«Антициклон обширный: от Минска до Томска и от Архангельска до Астрахани. И мы оказались в южной и в юго-западной части», — сказал он.
По словам эксперта, теплый воздух и «последнее дыхание» уходят в сторону Оренбурга, и в пятницу наступит похолодание.
«В ночь с пятницы на субботу мы пройдем через холодный фронт. Предварительно, без осадков, но с резким похолоданием, то есть вместо +23 будет +16, +19 градусов», — объяснил синоптик.
Он добавил, что в следующий понедельник ожидается небольшой скачок температуры вверх, однако долго это не продержится.