Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье наступят холода

18 сентября 2025, 12:50

Синоптик Цыганков: холодный фронт в Москву и область придет в пятницу

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Первый месяц осени движется к своему завершению, однако москвичи и жители области до сих пор не утеплились. Будет ли погода дальше радовать солнцем и теплом?





Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что антициклон в Москве и Подмосковье стоит уже три недели.





«Антициклон обширный: от Минска до Томска и от Архангельска до Астрахани. И мы оказались в южной и в юго-западной части», — сказал он.