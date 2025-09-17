Москвичам рассказали, ждать ли снега в сентябре
Синоптик Позднякова: в конце сентября снегопада в Москве не ожидается
К концу сентября в Москве похолодает, однако снега не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, в конце первого осеннего месяца ночная температура довольно сильно понизится, однако существенных осадков в столичном регионе не ожидается.
«С началом астрономической осени 23 сентября температура действительно понизится: дневные показатели составят +10…+12 °С, ночные — от +2 до +7 °С. То есть пока что отрицательная температура не предполагается, поэтому я думаю, что о снеге пока что думать рано», — рассказала Позднякова «Известиям».
В беседе с RT синоптик уточнила, что в Москве и Подмосковье в четверг, 18 сентября, похолодает, однако тепло вернётся в регион через несколько дней.
«Мы на короткое время перейдём в более облачную погоду, поэтому дневная температура у нас будет чуть ниже, чем накануне. В пятницу местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, и он сохранится в ночь на субботу», — добавила Позднякова.
По её прогнозу, 19 сентября в Москве воздух прогреется до +17…+19 °С. Уже 21 сентября температура воздуха превысит климатическую норму, а столбики термометров покажут +21…+22 °С.