Москвичам рассказали, ждать ли снега в сентябре

17 сентября 2025, 22:04

Синоптик Позднякова: в конце сентября снегопада в Москве не ожидается

Фото: iStock/Valery Bocman

К концу сентября в Москве похолодает, однако снега не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По словам специалиста, в конце первого осеннего месяца ночная температура довольно сильно понизится, однако существенных осадков в столичном регионе не ожидается.





«С началом астрономической осени 23 сентября температура действительно понизится: дневные показатели составят +10…+12 °С, ночные — от +2 до +7 °С. То есть пока что отрицательная температура не предполагается, поэтому я думаю, что о снеге пока что думать рано», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Мы на короткое время перейдём в более облачную погоду, поэтому дневная температура у нас будет чуть ниже, чем накануне. В пятницу местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, и он сохранится в ночь на субботу», — добавила Позднякова.