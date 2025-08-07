«Кадышева, Буланова, Лолита»: Психолог объяснил, почему зумеры возвращаются в прошлое

07 августа 2025, 11:30

Психолог Идзиковский: зумеры слушают Кадышеву, Буланову, Лолиту из-за ностальгии

Лолита (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

К внезапной популярности песен Надежда Кадышевой и Татьяны Булановой среди зумеров присоединилось творчество Лолиты. Молодежь быстро переметнулась в сторону 61-летней певицы, которая сразу же подняла свой ценник с 4 до 6 миллионов рублей за 45-минутное выступление.





Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что основная причина внезапного увлечения зумерами песнями эстрадных исполнителей — вирусные видео вTikTok.





«Это все тренды. Как только вам что-то в песне откликнулось, вы начинаете искать исполнителя, слушать его творчество, передавать другим», — объяснил эксперт.

«Мне даже нравится, что сейчас молодёжь обращает внимание на исполнителей моего детства и юности, потому что раньше писали хорошие и понятные тексты: со смыслом, с рифмами. Но у современных исполнителей тоже есть хорошая музыка с глубоким подтекстом», — сказал он.

