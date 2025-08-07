Звезды 90-х резко увеличили цены за выступления из-за популярности среди зумеров
Звезды 90-х резко увеличили прайс на свои выступления из-за возросшей популярности среди зумеров. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Популярность пошла вверх после того, как сначала выстрелила Надежда Кадышева. Она запустила тренд на звезд 90-х, после чего молодежь начала скупать билеты на их концерты. К тому же зумеры снимают тиктоки под их треки. На фоне хайпа артисты в среднем вдвое увеличили ценник за свои выступления.
Как оказалось, больше всего прайс увеличился у Надежды Кадышевой, за выступление которой ценник достигает 20 миллионов рублей. Лолита подняла стоимость до 6 миллионов, а Татьяна Буланова за час просит 1,5 миллиона рублей.
«Иванушки» исполнят хит «Тополиный пух» на корпоративах за 4,8 миллионов. При этом в их райдере стоит запас алкоголя, кубинская сигара и электронные сигареты.
На эту волну хайпа залетела и Ирина Нельсон, основательница и солистка группы Reflex. Гонорар за ее выступление достигает 2,5 миллионов рублей. При этом если с ней будет муж, то цена увеличивается, так как в райдере появляется доплата за его перелет бизнес-классом, жилье в люксе и другие удобства.