Звезды 90-х резко увеличили цены за выступления из-за популярности среди зумеров

07 августа 2025, 11:05

Фото: iStock/Anton Vierietin

Звезды 90-х резко увеличили прайс на свои выступления из-за возросшей популярности среди зумеров. Об этом сообщает telegram-канал Shot.





Популярность пошла вверх после того, как сначала выстрелила Надежда Кадышева. Она запустила тренд на звезд 90-х, после чего молодежь начала скупать билеты на их концерты. К тому же зумеры снимают тиктоки под их треки. На фоне хайпа артисты в среднем вдвое увеличили ценник за свои выступления.



Как оказалось, больше всего прайс увеличился у Надежды Кадышевой, за выступление которой ценник достигает 20 миллионов рублей. Лолита подняла стоимость до 6 миллионов, а Татьяна Буланова за час просит 1,5 миллиона рублей.



