«Прожить это чувство»: Песни Надежды Кадышевой не могут подталкивать молодёжь к разводам
Психолог опровергла связь песен Кадышевой с разводами
Психолог Надежда Резенова ответила на заявление своего коллеги Сергея Костеренко, который предположил, что песни Надежды Кадышевой могут провоцировать молодые пары на разводы. Эксперт уверена, что музыка о несчастной любви не оказывает такого влияния на отношения. Её слова приводит 360.ru.
Резенова считает, что Костеренко просто искал повод для хайпа, связывая лиричные композиции с распадом семей. По её словам, грустные песни, наоборот, могут помочь пережить тяжёлые эмоции, а утверждение об их разрушительном воздействии на брак она назвала абсурдным.
«Даже когда человек проживает ситуацию, связанную со смертью, с потерей, эти песни про печаль, любовь помогают человеку отгоревать, прожить это чувство», — объяснила Надежда.Она подчеркнула, что настоящие причины разводов кроются в совершенно других факторах. Резенова добавила, что если близкий человек надолго погружается в печаль, важно предложить ему поддержку.
Ранее Отар Кушанашвили высказался о «цирковых» концертах Кадышевой.
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