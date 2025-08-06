«Прожить это чувство»: Песни Надежды Кадышевой не могут подталкивать молодёжь к разводам

06 августа 2025, 18:06

Психолог опровергла связь песен Кадышевой с разводами

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Психолог Надежда Резенова ответила на заявление своего коллеги Сергея Костеренко, который предположил, что песни Надежды Кадышевой могут провоцировать молодые пары на разводы. Эксперт уверена, что музыка о несчастной любви не оказывает такого влияния на отношения. Её слова приводит 360.ru.





Резенова считает, что Костеренко просто искал повод для хайпа, связывая лиричные композиции с распадом семей. По её словам, грустные песни, наоборот, могут помочь пережить тяжёлые эмоции, а утверждение об их разрушительном воздействии на брак она назвала абсурдным.

«Даже когда человек проживает ситуацию, связанную со смертью, с потерей, эти песни про печаль, любовь помогают человеку отгоревать, прожить это чувство», — объяснила Надежда.

