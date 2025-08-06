«Раскачать гостей»: Татьяна Буланова высказалась о хайпе вокруг танцев своих танцоров

06 августа 2025, 17:33

Буланова назвала случайностью хайп вокруг пляски своих танцоров

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова, чьи хиты из 90-х и 2000-х вновь завоевали любовь аудитории благодаря соцсетям, поделилась мнением о неожиданной славе своего танцора Дмитрия Берегули. Видео с его простыми, но зажигательными движениями на концерте стало вирусным, вызвав волну обсуждений в сети.





В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова рассказала, как во время выступления зрители неожиданно начали повторять движения её танцевальной команды.

«Вроде незамысловатый танец: два притопа, три прихлопа, но до чего же это развеселило зрителей», — отметила певица.

«В целом мы специально для этого не старались. Всё, что случилось — это чистой воды случайность, поэтому, как мне кажется, и ребята не ждут каких-то грандиозных перемен», — рассказала Татьяна.