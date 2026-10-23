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Как адаптироваться к короткому световому дню: почему зимой так трудно просыпаться в темноте и что поможет вернуть бодрость?

Фото: iStock/Tero Vesalainen

С приходом осени и зимы световой день заметно сокращается. Многие уходят на работу в сумерках и возвращаются домой уже после заката. Нехватка естественного освещения влияет на настроение, уровень энергии и качество сна. Однако привычки, яркий свет и стабильный режим помогут легче пережить темный сезон. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Почему темнота влияет на самочувствие

Свет помогает организму поддерживать циркадные ритмы — внутренние механизмы, которые регулируют чередование сна и бодрствования. Когда утром за окном темно, мозгу сложнее получить сигнал о начале дня. Дефицит естественного освещения связывают со снижением выработки серотонина, сонливостью, апатией и раздражительностью. Особенно заметно это проявляется у людей со стандартным рабочим графиком: утром они просыпаются без солнца, а днем проводят много времени в помещениях.

Утреннюю разбитость усиливает сонная инерция. Так называют переходное состояние между сном и бодрствованием. Обычно оно длится от 15 до 30 минут. В это время человек чувствует вялость, ему трудно сосредоточиться и быстро включиться в дела. Сонная инерция проявляется сильнее, если будильник прерывает глубокую фазу сна или человек регулярно не высыпается.

Свет как способ легче просыпаться

Яркий свет после пробуждения помогает организму быстрее перейти к активности. Исследования подтверждают, что утреннее освещение улучшает самочувствие, снижает дневную сонливость, поддерживает настроение и положительно влияет на сон. Сразу после подъема стоит открыть шторы и включить яркий свет. Если за окном пасмурно или солнце еще не взошло, можно использовать специальные лампы для светотерапии. Важна именно интенсивность освещения, а не мягкий приглушенный свет.

Сомнологи рекомендуют ориентироваться на яркость от 2,5 тысячи до 10 тысяч люкс. Такой свет помогает компенсировать недостаток солнца в темные месяцы. Еще один вариант — будильник с имитацией рассвета. Устройство начинает постепенно увеличивать освещенность за 30–60 минут до подъема. Плавный «рассвет» может сделать пробуждение менее резким и помочь легче выйти из сна.

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Режим сна помогает пережить короткий день

Главное правило в осенне-зимний период — сохранять стабильный график. Стоит ложиться спать и вставать примерно в одно время не только в будни, но и в выходные. Регулярный режим поддерживает работу внутренних часов. Организму проще готовиться ко сну вечером и активизироваться утром, если время подъема не меняется каждый день. Недосып особенно остро ощущается в темное время года. Он усиливает утреннюю сонливость и делает сонную инерцию более выраженной. Поэтому попытки «отоспаться» только по выходным не всегда решают проблему.

Движение и витамин D: поддержка изнутри

Короткий световой день часто снижает желание двигаться. Человек выбирает отдых дома, меньше выходит на улицу и реже получает естественное освещение. При этом движение помогает сохранять бодрость и не погружаться в зимнюю апатию. Даже в пасмурную погоду полезно проводить время на улице в светлые часы. Это дает организму больше дневного света, чем пребывание в помещении.

В осенне-зимний сезон многие вспоминают о витамине D. Его уровень связан с количеством солнечного света, поэтому вопрос приема добавок стоит обсудить со специалистом. Самостоятельно назначать себе дозировки не стоит.

Как сохранить психологическую устойчивость зимой

Темнота за окном часто создает ощущение, что день заканчивается слишком рано. Важно не подстраивать всю жизнь под этот ритм и не отказываться от привычных занятий. Планирование небольших дел на вечер помогает сохранить чувство контроля над днем. Это может быть прогулка, встреча, хобби или спокойная домашняя активность. Главное — не воспринимать темное время суток как повод полностью уйти в спячку. Яркое утро, регулярный сон и привычка выходить на улицу в светлое время помогут легче адаптироваться к короткому дню. Такие меры не отменят зиму, но сделают ее заметно комфортнее.
Дарья Осипова

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