23 октября 2026, 15:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

С приходом осени и зимы световой день заметно сокращается. Многие уходят на работу в сумерках и возвращаются домой уже после заката. Нехватка естественного освещения влияет на настроение, уровень энергии и качество сна. Однако привычки, яркий свет и стабильный режим помогут легче пережить темный сезон. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему темнота влияет на самочувствие Свет как способ легче просыпаться Режим сна помогает пережить короткий день Движение и витамин D: поддержка изнутри Как сохранить психологическую устойчивость зимой

Почему темнота влияет на самочувствие

Свет как способ легче просыпаться

Фото: iStock/gorodenkoff

Режим сна помогает пережить короткий день

Движение и витамин D: поддержка изнутри

Как сохранить психологическую устойчивость зимой