Ученые нашли способ замедлить старение яичников
Международная группа ученых пришла к выводу, что регулярные физические нагрузки способны замедлять старение яичников и помогать дольше сохранять репродуктивную функцию. Научную работу опубликовал журнал Nature Aging (NA).
Ученые изучили данные 152 435 участниц британского биобанка UK Biobank и еще 12 418 человек из американского исследования NHANES. Анализ показал, что после наступления менопаузы женщины в среднем двигались меньше, чем до нее.
Чтобы разобраться в механизмах такой связи, исследователи поставили опыты на мышах. У животных с высокой двигательной активностью возрастные изменения яичников протекали медленнее. Причиной, по всей видимости, служит рост уровня адипонектина — гормона, который участвует в регуляции обмена веществ. У мышей с его дефицитом защитный эффект физической активности был значительно меньше. Дополнительно специалисты проверили вещество AdipoRon, активирующее рецепторы адипонектина, — его применение тоже замедляло старение яичников и продлевало репродуктивный период у грызунов.
Авторы полагают, что результаты их работы помогают объяснить, каким образом физическая активность влияет на репродуктивное старение. В перспективе найденный механизм может лечь в основу новых подходов к сохранению женского репродуктивного здоровья.
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