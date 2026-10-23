Ученые нашли способ замедлить старение яичников

23 октября 2026, 13:35

NA: регулярные физические нагрузки могут замедлять старение яичников

Фото: iStock/oatawa

Международная группа ученых пришла к выводу, что регулярные физические нагрузки способны замедлять старение яичников и помогать дольше сохранять репродуктивную функцию. Научную работу опубликовал журнал Nature Aging (NA).