Россиянам расскажут о возможностях личностной и профессиональной самореализации
Видео: президентская платформа «Россия — страна возможностей»
Уже восемь лет президентская платформа «Россия — страна возможностей» помогает гражданам получать равный личностный и профессиональный рост.
На текущий момент она объединяет более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ Владимир Путин.
В ноябре 2026 года платформа запускает масштабную информационную кампанию по всей стране. Ее цель — рассказать гражданам о широких возможностях для самореализации в России, поддержке значимых инициатив и действенных социальных лифтах. С подробностями можно ознакомиться на сайте.
Ранее в Подмосковье открыли обучение операторов БПЛА. Рассказали о программе и условиях поступления.
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