Съезд «УЧПРОМ-2026» пройдет 17-19 ноября в Москве

23 октября 2026, 13:52

Фото: «АИДТ»

IV Национальный съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2026» пройдет 17-19 ноября в Москве. Эксперты обсудят, какое оборудование нужно для учебных программ, как оценить его возможности до закупки и подготовить педагогов к работе с ним.