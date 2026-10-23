Съезд «УЧПРОМ-2026» пройдет 17-19 ноября в Москве
IV Национальный съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2026» пройдет 17-19 ноября в Москве. Эксперты обсудят, какое оборудование нужно для учебных программ, как оценить его возможности до закупки и подготовить педагогов к работе с ним.
Мероприятие соберет вместе руководителей образовательных организаций, педагогов, специалистов по закупкам и производителей средств обучения. В числе главных тем — публичное обсуждение изменений образовательных стандартов и перечней оснащения. Участники разберут, как соотнести требования к оборудованию с содержанием учебных программ и практикой его использования на занятиях. На выставке и практикумах можно будет увидеть технику в работе и обсудить с разработчиками ее возможности и методическое сопровождение.
Подготовку деловой и выставочной программы рассмотрели 21 октября на заседании оргкомитета, которое провел заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. Он поставил задачу нарастить спрос на отечественное учебное оборудование и призвал профильные ведомства помочь с участием в мероприятии тех, кто формирует потребность в оснащении и проводит закупки. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала участие делегаций с конкретными задачами по оснащению. Она также обратила внимание на то, что качество оборудования напрямую связано с образовательным результатом.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, услуг и средств обучения (АИДТ) и программный директор съезда Антонина Цицулина подчеркнула, что выбирать оборудование нужно с учетом учебной задачи. По ее словам, важно понять, что педагог будет делать с ним на занятии и чему должны научиться дети. После этого следует определить необходимый комплект, продумать подготовку преподавателя и решить, кто будет обеспечивать обслуживание техники.
Программа съезда охватывает оснащение детских садов, предметных кабинетов школ, мастерских и лабораторий колледжей и университетов. Участники обсудят оборудование для естественно-научного и технологического образования, агротехнологической подготовки и образования в сфере культуры. Отдельные сессии посвятят госзакупкам и закупкам для образования на маркетплейсах.
Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте съезда.
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