25 ноября 2026, 14:26

Фото: iStock/WDnet

После снегопада двор, ступеньки и подъезд к дому могут превратиться в полосу препятствий. Чтобы расчистить участок быстрее, важно подобрать подходящий инструмент и заранее продумать, куда складывать сугробы. Рассказываем в материале «Радио 1», как справиться со свежим снегом и наледью, когда пригодится снегоуборщик и как избежать травм.





Содержание С чего начать уборку снега на участке Почему свежий снег лучше убирать сразу Какую лопату выбрать для уборки двора Как быстро расчистить дорожки Как убрать снег с подъезда к дому Когда пригодится снегоуборщик Как справиться с наледью и уменьшить скольжение Как не переутомиться при уборке снега

С чего начать уборку снега на участке

Почему свежий снег лучше убирать сразу

Фото: iStock/galinast

Какую лопату выбрать для уборки двора

Как быстро расчистить дорожки

Фото: iStock/Kristen Prahl

Как убрать снег с подъезда к дому

Когда пригодится снегоуборщик

Как справиться с наледью и уменьшить скольжение

Фото: iStock/JulieAlexK

Как не переутомиться при уборке снега