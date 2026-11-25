Как без лишних усилий расчистить двор и дорожки от снега: выбираем удобную лопату и работаем постепенно, не перегружаемся и делаем перерывы
После снегопада двор, ступеньки и подъезд к дому могут превратиться в полосу препятствий. Чтобы расчистить участок быстрее, важно подобрать подходящий инструмент и заранее продумать, куда складывать сугробы. Рассказываем в материале «Радио 1», как справиться со свежим снегом и наледью, когда пригодится снегоуборщик и как избежать травм.
С чего начать уборку снега на участкеСначала оцените объем работы и определите самые важные места. Обычно в первую очередь нужно освободить выход из дома, крыльцо и проход к калитке. Затем можно расчистить подъезд для автомобиля и дорожки к хозяйственным постройкам. Заранее решите, куда будете складывать снег. Сугробы не должны перекрывать проходы, мешать открывать ворота и двери или закрывать обзор при выезде. Не стоит сваливать снежную массу вплотную к стенам дома и на места, где весной скапливается вода.
Перед работой уберите с пути садовый инвентарь, шланги, игрушки и другие предметы. Под снегом их легко не заметить и повредить лопатой или снегоуборщиком. Особое внимание уделите участкам с камнями, бордюрами и ступеньками. Одевайтесь по погоде и выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Перчатки помогут крепче держать инструмент, а удобная одежда не будет мешать движениям.
Почему свежий снег лучше убирать сразуСвежевыпавший рыхлый снег легче перемещать, чем слежавшийся пласт. Если откладывать работу, по дорожкам успеют пройти люди и проехать автомобиль. Под нагрузкой покрытие уплотнится, и очистка потребует больше усилий. Во время продолжительного снегопада удобнее несколько раз убрать небольшой слой, чем ждать образования высокого сугроба. При этом не обязательно каждый раз расчищать весь двор. Достаточно поддерживать основные проходы и подъезд, а за остальную площадь взяться после окончания снегопада.
Не торопитесь любой ценой закончить работу за один подход. Мокрая снежная масса может оказаться тяжелой даже при небольшой толщине слоя. В таком случае лучше чаще делать перерывы и набирать меньше снега на лопату.
Какую лопату выбрать для уборки двораДля дорожек и небольшого двора подойдет снеговая лопата с широким ковшом. Перед покупкой проверьте, удобно ли держать черенок и не приходится ли слишком сильно наклоняться. Инструмент должен подходить человеку по росту и весу. Легкая пластиковая лопата удобна для рыхлого снега. Металлическая кромка помогает работать на плотном покрытии, но требует осторожности возле плитки, ступеней и других поверхностей, на которых могут остаться царапины.
Широкий скрепер или движок подойдет для открытой ровной площадки. Им удобно сдвигать снег перед собой к краю участка, не поднимая каждую порцию. На узких дорожках и возле крыльца такой инструмент может оказаться слишком громоздким. Для небольших пространств пригодится обычная лопата с ковшом поменьше. Ею проще обходить скамейки, опоры и декоративные элементы. Не стоит выбирать самый широкий инструмент только ради скорости: заполненный ковш может оказаться слишком тяжелым.
Как быстро расчистить дорожкиСначала проложите проход на всю длину дорожки. Если места мало, начните с узкой полосы, а затем расширьте ее до нужного размера. Так можно быстрее добраться от дома до калитки и других важных точек. По возможности сдвигайте снег к краям, а не поднимайте лопатой. На широкой дорожке удобно начать с середины и двигаться к боковым сторонам. Следите, чтобы края сугробов не закрывали соседние проходы и ступеньки.
Возле бордюров и садовых покрытий работайте аккуратно. Если под снегом лежит плитка, не бейте по ней металлической кромкой с размаху. Плотный слой лучше снимать постепенно, небольшими участками. С крыльца и ступеней убирайте снег особенно тщательно. Даже тонкая ледяная пленка на краю ступеньки опасна. После расчистки осмотрите поверхность и при необходимости посыпьте скользкие места песком.
Как убрать снег с подъезда к домуНа подъездной дорожке важно расчистить не только колею автомобиля, но и пространство для посадки, выхода и открывания ворот. Если убрать снег только под колесами, человеку все равно придется идти по сугробам. Начните с прохода от дома к машине и участка перед воротами. Затем расчистите подъезд по ширине. На открытой площадке удобно использовать скрепер: он позволяет сдвигать рыхлый слой в сторону без постоянного подъема лопаты.
Не выезжайте по свежему снегу без необходимости, если планируете убирать его вручную. Колеса уплотняют слой, после чего снять его сложнее. Если автомобиль уже оставил колею, сначала уберите рыхлый снег по бокам, затем постепенно обработайте плотные следы. Не складывайте сугробы там, где они ограничат видимость при выезде. Снег не должен перекрывать движение по дороге или мешать соседям пользоваться проходом.
Когда пригодится снегоуборщикСнегоуборочная машина особенно удобна на больших открытых площадках и длинных подъездных дорожках. Техника помогает переместить снег без постоянной работы лопатой, но требует подготовки и соблюдения правил безопасности. До запуска осмотрите территорию. Уберите камни, проволоку и другие предметы, которые механизм может захватить вместе со снегом. Проверьте машину по инструкции производителя и убедитесь, что рядом нет людей и животных.
Направляйте желоб в безопасную сторону. Не допускайте выброса снега на прохожих, автомобили, окна и другие предметы, которые могут пострадать. Возле узких проходов, ступенек и препятствий удобнее закончить работу ручным инструментом. Если желоб или шнек забился, остановите двигатель и дождитесь полной остановки движущихся частей. Для очистки используйте приспособление, указанное в инструкции. Не пытайтесь достать снег руками даже в перчатках: это опасно и после выключения машины.
Как справиться с наледью и уменьшить скольжениеСначала уберите с дорожки рыхлый снег, чтобы увидеть состояние поверхности. Если под ним осталась ледяная корка, не пытайтесь с силой разбить ее на плитке или ступенях: вместе со льдом можно повредить покрытие. Для уменьшения скольжения посыпьте опасные места песком. Он не растопит лед, но сделает поверхность менее скользкой. Особое внимание уделите крыльцу, поворотам дорожек и участкам с уклоном.
Противогололедные средства применяйте по инструкции производителя. Учитывайте материал покрытия и близость посадок. Не стоит щедро сыпать обычную соль возле газона и кустарников: она может навредить растениям. Не поливайте обледеневшие ступени водой в мороз. Вместо чистой поверхности можно получить новую ледяную корку и увеличить риск падения.
Как не переутомиться при уборке снегаРабота лопатой дает заметную физическую нагрузку, особенно в мороз и при уборке мокрого снега. Начинайте спокойно, не пытайтесь сразу поднять полный ковш и делайте перерывы.
По возможности толкайте снежную массу перед собой. Если ее нужно поднять, сгибайте ноги в коленях, держите груз ближе к телу и не поворачивайте корпус резко с полной лопатой. Лучше перенести несколько небольших порций, чем одну слишком тяжелую. Людям с заболеваниями сердца и тем, кому врач ограничил физические нагрузки, стоит особенно осторожно подходить к такой работе. При боли в груди, сильной одышке, головокружении или слабости немедленно прекратите уборку. Если симптомы выражены или не проходят, вызовите скорую помощь.
Быстрее всего справиться со снегом помогает не спешка, а порядок действий. Сначала расчистите основные маршруты, затем займитесь остальным двором и обработайте скользкие места. Подходящий инструмент и своевременная уборка позволят потратить меньше сил и сохранить безопасный проход к дому.