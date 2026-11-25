Снег с муниципальных дорог Подольска убирают более 60 спецмашин
Свыше 60 единиц техники задействовали в округе Подольск для уборки муниципальных дорог от снега и наледи. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Андрюхина.
Протяжённость муниципальной дорожной сети в Подольске составляет свыше 570 километров.
«Уборкой занимаются 110 рабочих, используются 64 единицы спецтехники. Расчистка ведётся без перерывов — в несколько смен», — рассказала корреспондент.Очищенные поверхности обрабатывают противогололёдными материалами: проезжую часть — пескосоляной смесью, а тротуары и остановки общественного транспорта — реагентом на основе натрия. Работы проводятся в усиленном режиме.
Мощный снегопад принёс в столичный регион днём во вторник, 24 ноября, балканский циклон Wilka. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и сегодня.