Как герой мультфильма нулевых стал мировым мемом? История покорившего соцсети «Покойо»
Мем «Покойо», покоривший соцсети, – новая жизнь мультяшного персонажа из нулевых. Как герой вновь обрёл популярность, в чём смысл мема и известен ли он в России – в материале «Радио 1».
Что такое «Покойо»?
«Покойо» («Pocoyó») – это детский анимационный сериал, который вышел на экраны в 2005 году. Его создала испано-британская команда во главе с художником и сценаристом Гильермо Гарсиа Карси. По сюжету, любопытный мальчик Покойо исследует мир и узнаёт много нового с помощью игр и безграничного воображения. У него есть друзья – разноцветные зверята. Мультсериал рассчитан на детей от двух до шести лет. Его транслировали более чем в 100 странах.
Откуда взялся мем?
Несмотря на то, что мультфильм вышел в начале 2000-х, мем-жизнь главного персонажа началась значительно позже. Одним из самых распространённых вариантов мема стал танец Покойо – серия роликов, в которых персонаж делает характерные движения, зачастую с наложенной вирусной музыкой. В популярной соцсети TikTok такие видео набирают миллионы просмотров.
Почему «Покойо» снова стал популярным?
Существует несколько причин вернувшейся популярности анимационного персонажа. Прежде всего, это связано с ностальгией. Многие выросли на этом сериале, и теперь с удовольствием вновь смотрят на его героев, но в новых форматах. Пользователи соцсетей нередко оставляют под видео с «Покойо» тёплые комментарии, рассказывая о том, как смотрели этот мультфильм в детстве.
Немаловажную роль играет и визуальная простота. Танец Покойо очень легко повторить, что сразу же порождает множество схожих роликов. А ещё персонажа очень легко представить в виде шаблона или стикера для дальнейшего использования на различных площадках.
Также привлекает внимание зрителей вирусная музыка, которую накладывают на ролики с этим персонажем. Такие звуковые триггеры позволяют контенту быстро распространяться.
Что это означает и как используется сейчас?
Чаще всего мем с Покойо используется в качестве реакции. Неожиданно появляющийся персонаж, исполняющий смешной танец, довольно ироничен и может также применяться вместо эмодзи.
Возможны и иные локальные вариации, поскольку мем, как и сам мультсериал, международный.
Популярность в России
В отечественном сегменте популярных соцсетей мем с Покойо также набрал некоторую популярность, однако он не стал массовым, в отличие от многих других глобальных мем-явлений.
В русскоязычных медиаресурсах можно найти шаблоны-видео «Мальчик Покойо танцует», которые используются для коротких видео. Также в России доступен сам сериал.
Вероятнее всего, такая тенденция связана с тем, что этот мем распространился в соцсетях, запрещённых на территории страны. Его знает часть пользователей, однако в Рунете он не получил широкого распространения.
Кроме того, важно учитывать, что сериал вышел в период взросления поколения миллениалов, в то время как мемы, в основном, популярны среди зуммеров.
Мем «Покойо» является примером того, как детский контент прошлых лет получил новую жизнь благодаря соцсетям и развивающейся мем-культуре.