Продюсер объяснил, почему музыкальная индустрия России больше не дарит громких хитов
Продюсер Дробыш: в России нет громких хитов из-за дефицита хороших авторов
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что музыкальной индустрии России необходимы реформы, которые позволят создавать хиты для нового поколения и тех, кто привык к «старым песням о главном».
По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, тот застой, который он подразумевает, сложился из-за нескольких факторов, в том числе из-за нехватки талантов.
«Сейчас большой дефицит хороших авторов, есть какие-то песни, но нет подходящего вокалиста, который мог бы исполнить их. Хиты становятся хитами, когда у нас есть классная песня и хороший исполнитель, который сможет вдохнуть в нее жизнь. А дальше — вопрос времени», — пояснил Дробыш.Сегодня, по его мнению, вовсе не обязательно выходить на сцену или работать с продюсером, чтобы стать звездой или выпустить хит. Многие становятся знаменитыми через интернет, записывая треки самостоятельно. Продюсер считает, что именно «ноунеймы» часто дарят публике главные хиты, в то время как большая сцена испытывает трудности с рождением новых звезд.
В беседе с изданием Дробыш также обратил внимание на то, что сегодня молодежи нравятся современные версии хитов из 90-х. Например, среди представителей поколения Z внезапно стала популярна народная артистка России Надежда Кадышева.
«Да, молодежь смогла поймать, как говорят сейчас, тот самый вайб, который был когда-то. Хиты прошлого — это молодость их родителей. А молодые люди слушали эти песни, еще будучи детьми, поэтому я ничего странного в этом не вижу», — добавил продюсер.