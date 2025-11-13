Продюсер объяснил, почему музыкальная индустрия России больше не дарит громких хитов

13 ноября 2025, 17:13

Продюсер Дробыш: в России нет громких хитов из-за дефицита хороших авторов

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что музыкальной индустрии России необходимы реформы, которые позволят создавать хиты для нового поколения и тех, кто привык к «старым песням о главном».





По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, тот застой, который он подразумевает, сложился из-за нескольких факторов, в том числе из-за нехватки талантов.

«Сейчас большой дефицит хороших авторов, есть какие-то песни, но нет подходящего вокалиста, который мог бы исполнить их. Хиты становятся хитами, когда у нас есть классная песня и хороший исполнитель, который сможет вдохнуть в нее жизнь. А дальше — вопрос времени», — пояснил Дробыш.

«Да, молодежь смогла поймать, как говорят сейчас, тот самый вайб, который был когда-то. Хиты прошлого — это молодость их родителей. А молодые люди слушали эти песни, еще будучи детьми, поэтому я ничего странного в этом не вижу», — добавил продюсер.