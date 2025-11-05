Петербургские ученые разработали инновационный элемент памяти для ИИ
Специалисты университета ИТМО совершили прорыв в области нейроморфных технологий, создав уникальный перовскитный мемристор. Это миниатюрное устройство памяти может революционизировать работу систем искусственного интеллекта в ближайшие 10–15 лет, пишет «ДП».
Мемристор (от memory resistor) представляет собой инновационный элемент, объединяющий функции памяти и обработки данных. Его ключевая особенность заключается в способности «запоминать» характеристики проходящего через него тока (направление и силу). При повторном включении устройство восстанавливает прежние параметры сопротивления, что делает возможным создание систем, работающих по принципу человеческого мозга.
Важнейшим достижением петербургских учёных стала стабильность работы созданного элемента. Исследователи смогли добиться надёжности устройства, используя экономичную технологию растворной химии вместо дорогостоящих методов выращивания кристаллов.
На международной арене разработкой мемристоров занимаются ведущие технологические компании, включая IBM и Samsung. Хотя эти корпорации уже тестируют первые образцы ReRAM-чипов, массовое производство подобных устройств пока не запущено.
