Роскачество предупредило о способности умных колонок прослушивать

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предостерёг пользователей от разговоров на конфиденциальные темы рядом с умными колонками и голосовыми ассистентами.



Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«В некотором смысле "умные" системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях. Стоит обсудить какой-то товар рядом с телефоном или колонкой – и в интернете появляется соответствующая реклама», – пояснил эксперт.

Кузьменко добавил, что устройства постоянно находятся в режиме ожидания активационной фразы, однако не записывают и не передают все разговоры пользователя. Большинство передаваемых данных – технические, для проверки подключения, и шифруются, что делает перехват информации крайне маловероятным.

При этом он порекомендовал не обсуждать конфиденциальную или чувствительную информацию непосредственно с нейросетью или рядом с «умными» устройствами. Всё потому, что их работа заключается в том, чтобы постоянно «прислушиваться» к окружению.
Анастасия Чинкова

