Роскачество предупредило о способности умных колонок прослушивать
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предостерёг пользователей от разговоров на конфиденциальные темы рядом с умными колонками и голосовыми ассистентами.
Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
«В некотором смысле "умные" системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях. Стоит обсудить какой-то товар рядом с телефоном или колонкой – и в интернете появляется соответствующая реклама», – пояснил эксперт.
Кузьменко добавил, что устройства постоянно находятся в режиме ожидания активационной фразы, однако не записывают и не передают все разговоры пользователя. Большинство передаваемых данных – технические, для проверки подключения, и шифруются, что делает перехват информации крайне маловероятным.
При этом он порекомендовал не обсуждать конфиденциальную или чувствительную информацию непосредственно с нейросетью или рядом с «умными» устройствами. Всё потому, что их работа заключается в том, чтобы постоянно «прислушиваться» к окружению.