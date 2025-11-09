Роскачество предупредило о способности умных колонок прослушивать

09 ноября 2025, 19:30

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предостерёг пользователей от разговоров на конфиденциальные темы рядом с умными колонками и голосовыми ассистентами.





Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».





«В некотором смысле "умные" системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях. Стоит обсудить какой-то товар рядом с телефоном или колонкой – и в интернете появляется соответствующая реклама», – пояснил эксперт.