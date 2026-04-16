«Как хомячки»: Демограф прокомментировал тренд на соло-материнство в России

16 апреля 2026, 15:53

Демограф Крупнов: соло-материнство — это культ одиночества, разрушающий общество

Фото: iStock/AnnaZhuk

Спрос на искусственное оплодотворение увеличился на 50% за последние 4 года. Явление получило название «соло-материнство». В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама делает акцент на самостоятельном решении воспитывать детей. Чаще всего это россиянки от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи.





Председатель наблюдательного Совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что демографический кризис — это провал семьи и общества.





«А дальше уже происходят различные демографические последствия. Соло-материнство несколько неудобно обсуждать, потому что у нас минимум 40% женщин — матери-одиночки. По факту вся проблема заключается в том, что вместо семьи люди в одиночестве живут, детей рожают для себя как-то и так далее», — сказал он.

«Надо понимать, что семья — это абсолютно неестественная форма жизни. То есть естественная форма жизни — это, как хомячки, жить каждый в своём углу. А тут колоссальный труд мужчины и женщины, их родственников, близких и так далее. В стране нужен культ семьи — вот центральная идея», — поделился Крупнов.