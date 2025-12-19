Под Новосибирском раскрыта афера по нацпроекту «Демография» на 237 млн рублей
В Новосибирской области раскрыта мошенническая схема с получением выплат по нацпроекту «Демография». По версии прокуратуры, восемь человек организовали преступное сообщество с 2021 года и похитили более 237 миллионов рублей, оформляя пособия на несуществующих детей.
Злоумышленники действовали в Новосибирской, Калужской, Пензенской областях и Хабаровском крае. Они подыскивали женщин и предлагали передать паспорта для подачи заявлений о рождении детей вне медучреждений, что позволяло получить свидетельства 664 «нерожденных» детей и незаконные выплаты.
Фигурантам — от 18 до 51 года — предъявлены обвинения в мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Читайте также: