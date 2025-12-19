Под Новосибирском раскрыта афера по нацпроекту «Демография» на 237 млн рублей

19 декабря 2025, 11:36

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Новосибирской области раскрыта мошенническая схема с получением выплат по нацпроекту «Демография». По версии прокуратуры, восемь человек организовали преступное сообщество с 2021 года и похитили более 237 миллионов рублей, оформляя пособия на несуществующих детей.