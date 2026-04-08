Психолог объяснила, почему «цифровые» дети разучились понимать книги

08 апреля 2026, 16:37

Психолог Пучкова: дети привыкли к скроллингу, поэтому не могут читать книги

Они виртуозно листают ленту и смотрят ролики на удвоенной скорости, но теряют нить повествования уже на второй странице рассказа. Дети, выросшие с планшетами в руках, всё чаще демонстрируют неспособность осилить длинный печатный текст. Виновато в этом не «клиповое мышление», как принято считать, а самая обычная когнитивная усталость и отсутствие привычки к осмыслению.





Заведующая кафедрой психологии труда МПГУ, эксперт Минпросвещения Елена Пучкова в беседе с «Радио 1» объяснила, что корень проблемы лежит не в школе и даже не в смартфоне как таковом, а в поведенческих паттернах, которые закладываются в раннем детстве. Родители, сами того не желая, приучают малыша к «информационному фастфуду».





«Дети начинают использовать скроллинг ещё до того, как учатся читать. Сначала они под присмотром родителей просматривают картинки и ролики. Это формирует привычку к быстрой смене информации без достаточного осмысления. Там не нужно ничего осмысливать — ты просто удовлетворяешь первичный возникший интерес», — пояснила она.

«Мы не можем изменить длинные печатные тексты, потому что именно в них отражено культурное и историческое наследие. Но мы можем контролировать привычку к быстрому переходу от одной группы информации к другой. Педагогически просвещённые родители видят, что ребёнку сложно даже в книжке с картинками. Нужно учить: прочитал — разобрал — всё понял — двинулся дальше. Тогда у ребёнка появится интерес, и он поймёт, что печатный контент намного глубже по содержанию, чем бесконечное пролистывание роликов с котиками», — подчёркнула психолог.

«Информация в интернете избыточна и нелинейна: она идёт вперемешку с рекламой и картинками. Возникает привычка перескакивать с одного на другое — веб-серфинг. У ребёнка когнитивные механизмы ещё не сформированы, и в итоге ему просто не хочется думать. Хочется пролистнуть. Единственный рабочий способ борьбы с «поверхностным» мозгом — системный подход. Механизм корректируется только способами цифровой гигиены. Так же, как мы приучаем детей мыть руки, мы должны приучать к цифровой гигиене. Скроллинг не должен быть способом познания мира — это может быть часть досуга, но не более того», — сказала Пучкова.