Ревнивая китаянка уцепилась за грузовик мужа, чтобы поймать его на измене
Жительница Китая зацепилась за движущийся грузовик мужа, чтобы проследить за ним и поймать на измене. Об этом сообщает издание Oddity Central.
В марте дорожная полиция в уезде Маралбаши Синьцзян-Уйгурского автономного района получила жалобы от водителей на женщину, свисающую с задней части грузовика. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как она цепляется за металлические прутья кузова.
После принудительной остановки выяснилось, что это жена водителя. Ночью, когда муж сел за руль, она незаметно вышла из дома и ухватилась за машину. Мужчина ехал довольно медленно, а дорога была ровной. По словам полицейских, женщине повезло — при большей скорости или на неровностях она могла сорваться.
Водителя, не проверившего кузов перед выездом, оштрафовали на 200 юаней и лишили трех баллов из годовой квоты. Подтвердились ли подозрения китаянки, не раскрывается.
