05 августа 2026, 12:27

Фото: iStock/Yuliya Apanasenka

Утром трудно встать, днём не хватает энергии, а вечером рука сама тянется к сладкому и телефону? Такой ритм быстро становится привычным. Человек привыкает к усталости и считает её нормой. Здоровый образ жизни помогает вернуть силы, наладить настроение и лучше чувствовать своё тело. Для старта не нужны дорогие продукты, сложные тренировки или строгий режим. Достаточно выбрать несколько понятных шагов и повторять их каждый день. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что значит здоровый образ жизни С чего начать правильное питание Как добавить больше овощей и воды Почему сон важен для здоровья Как начать больше двигаться без тренировок Как сохранить мотивацию Какие привычки мешают перейти к ЗОЖ

Что значит здоровый образ жизни

Фото: iStock/LightFieldStudios

С чего начать правильное питание

Как добавить больше овощей и воды

Фото: iStock/Arx0nt

Почему сон важен для здоровья

Как начать больше двигаться без тренировок

Как сохранить мотивацию

Фото: iStock/bit245

Какие привычки мешают перейти к ЗОЖ