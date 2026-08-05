Назван самый теплый месяц в России в 2026 году
Июль этого года в России стал самым теплым с начала метеонаблюдений — с 1891 года. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве и Санкт-Петербурге июль прошел без особых погодных аномалий. В столице температура поднялась на 0,2 градуса выше нормы, а в Петербурге, наоборот, снизилась на 0,1 градуса, пояснил эксперт. Согласно информации Леуса, средняя температура прошлого месяца в масштабах РФ превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году.
По его словам, экстремальная жара в июле была вызвана аномально высокими температурами на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. В Гидрометцентре отметили, что в этих регионах среднемесячные температуры превысили климатическую норму на два-три градуса, а в Тюменской области — на целых четыре градуса.
Наибольшая жара наблюдалась в азиатской части России, в то время как на европейской территории преобладала прохлада. В некоторых местах среднемесячная температура оказалась на один градус ниже нормы и даже более, заключил Леус.
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