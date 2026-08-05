Назван самый теплый месяц в России в 2026 году

05 августа 2026, 09:46

Синоптик Леус: июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Июль этого года в России стал самым теплым с начала метеонаблюдений — с 1891 года. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.