Москвичей предупредили о жаре в среду

05 августа 2026, 10:11

Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье в среду ожидается до плюс 30 градусов

Фото: iStock/demaerre

Переменная облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 5 августа. Об этом проинформировал Гидрометцентр России.