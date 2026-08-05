Москвичей предупредили о жаре в среду
Переменная облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 5 августа. Об этом проинформировал Гидрометцентр России.
В ближайшие дни небо над российской столицей и областью будет затянуто облаками, но дождей не предвидится. В столице температура поднимется до 26–28 градусов, а в области — до 25–30 градусов.
Согласно информации ведомства, ветер будет практически отсутствовать. Атмосферное давление будет держаться на уровне 750 миллиметров ртутного столба, заключили в Гидрометцентре.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал самый теплый месяц в России в текущем году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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