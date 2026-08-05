Мошенники зовут на свидания и выманивают деньги через фальшивые билеты
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил о летней схеме обмана в сервисах знакомств. Злоумышленники предлагают встречу и отправляют потенциальной жертве ссылку для покупки билетов на спектакль, квест или цирковое представление.
Ссылка ведёт на поддельную площадку, внешне похожую на сайт реального организатора. На ней размещают афишу, фотографии и фиктивные отзывы, чтобы вызвать доверие у посетителя.
Эксперт посоветовал обратить внимание на способ оплаты, адрес сайта и контакты компании. Подозрение должны вызвать расчёт исключительно банковской картой, необычный домен с ошибками, отсутствие телефона, соцсетей и информации о других событиях.
После перевода денег новый знакомый часто перестаёт выходить на связь. Иногда он переносит свидание и пытается уговорить человека оплатить дополнительные услуги. В отдельных случаях мошенники отправляют электронный билет, однако пройти по нему на мероприятие не получится.
Щербаченко рекомендовал в беседе с RT искать страницу организатора самостоятельно, а не переходить по ссылке из переписки. Если собеседник торопит с оплатой и настаивает на конкретном сайте, стоит предложить купить билет через официальный сервис или в кассе.
В переписке не сообщайте собеседнику паспортные данные, коды из СМС, пароли и реквизиты карты. Если человек избегает видеозвонка, постоянно переносит встречу или настаивает на оплате по своей ссылке, прекратите общение и пожалуйтесь в сервис знакомств. При подозрении на обман сразу свяжитесь с банком, заблокируйте карту при необходимости и сохраните переписку, ссылки и чеки для обращения в полицию.
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