Мошенники зовут на свидания и выманивают деньги через фальшивые билеты

05 августа 2026, 08:34

Фото: iStock/Lacheev

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил о летней схеме обмана в сервисах знакомств. Злоумышленники предлагают встречу и отправляют потенциальной жертве ссылку для покупки билетов на спектакль, квест или цирковое представление.