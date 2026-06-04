«Как лёд под колесами»: Россиян предупредили о смертельной иллюзии водителей, не сменивших резину на летнюю
Автоэксперт Васильев: машина на зимних шинах как стоячее препятствие
Лето, солнце, сухой асфальт — казалось бы, что может пойти не так, если автомобиль всё ещё «обут» в зимнюю шипованную резину? Многие водители экономят время или деньги, откладывая визит в шиномонтаж до последнего.
Ведущий автопрограмм, автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Радио 1» объяснил, что своевременная смена резины — это не прихоть законодателей, а вопрос жизни и смерти. Экономия на летней «обувке» для автомобиля оборачивается колоссальными рисками на дороге.
«Чисто теоретически наличие шипов в резине улучшает сцепление с асфальтом. Но тут всё зависит от того, с каким асфальтом мы имеем дело. Есть нюансы, связанные уже не с шипами, а непосредственно с самими шинами — с составом верхней части. Именно в этом — главная ловушка. Зимние покрышки созданы из специального мягкого состава, который работает только при низких температурах. Когда столбик термометра поднимается выше +5°C, физика материалов меняется кардинально», — отметил он.
По словам эксперта, состав зимних шин намного мягче, в результате чего всё преимущество, которое могло бы проявиться при нормальной резиновой смеси, полностью теряется. Получается парадоксальная ситуация: летом зимние шины на асфальте ведут себя так, как будто под колёсами лёд. Это приводит к тому, что автомобиль перестаёт слушаться руля. Тормозной путь увеличивается на десятки метров, а любое экстренное движение становится опасным аттракционом.
«Автомобиль начинает скользить, увеличиваются длина тормозного пути и время манёвра. Если все остальные едут на летних шинах, то на их фоне автомобиль на зимних шинах оказывается практически стоячим препятствием», — объяснил Васильев.