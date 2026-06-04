Аналитики назвали самые востребованные б/у автомобили у россиян прошедшей весной

04 июня 2026, 17:57

«Авито Авто»: весной спрос на автомобили с пробегом в РФ вырос на 14,5%

Фото: iStock/olrat

Весной текущего года среди россиян вырос на 14,5% спрос на автомобили с пробегом. При этом средняя цена б/у машины составила 1,3 млн рублей. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто».





Отмечается, что больше всего увеличился интерес к Haval (на 54,6%), при этом сильную динамику спроса заметили у Geely (+29,6%), Lexus (+29,2%), Hyundai (+28,6%) и Kia (+27,5%).





«Сильнее всего растет интерес к кроссоверам и внедорожникам: весной спрос на SUV оказался на 27,5% выше, чем годом ранее, а наибольшую динамику среди конкретных моделей показали Haval F7 и Jolion, Renault Duster, Geely Coolray и Nissan Qashqai», — рассказал «Известиям» директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

«Лидером среди представленных в России марок стал Haval, показав прирост более чем на 50% к прошлогодним показателям. В тройку лидеров также вошли Tenet и Geely», — говорится в материале.