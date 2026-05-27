В Волгограде произошло массовое ДТП с грузовиком и восемью машинами

Фото: istockphoto/z1b

В Волгограде на улице Череповецкой водитель грузового автомобиля Volvo не выдержал безопасную дистанцию, что привело к массовому столкновению восьми машин. Об этом пишет РИА Новости.



Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент был в среду. Никто не пострадал.

Ранее утром жесткая авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Lada Granta случилась в Чувашии. ДТП произошло около 7:20.

Предварительно установили, что 63-летний водитель «Гранты» не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. На опубликованных кадрах видно серьезные повреждения обоих транспортных средств.

Никита Кротов

