В Волгограде произошло массовое ДТП с грузовиком и восемью машинами
В Волгограде на улице Череповецкой водитель грузового автомобиля Volvo не выдержал безопасную дистанцию, что привело к массовому столкновению восьми машин. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент был в среду. Никто не пострадал.
Ранее утром жесткая авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Lada Granta случилась в Чувашии. ДТП произошло около 7:20.
Предварительно установили, что 63-летний водитель «Гранты» не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. На опубликованных кадрах видно серьезные повреждения обоих транспортных средств.
Читайте также: