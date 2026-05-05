Автоэксперт Попов предупредил о вреде пуха для машины

05 мая 2026, 22:51

Пух с деревьев является серьезной проблемой для автомобиля. Он может быстро забивать радиатор, который потом придется промывать. Об этом предупредил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.





По словам эксперта, если пух забьет радиатор машины, ситуация может обернуться перегревом. В этом случае необходимо промыть его на мойке. Однако это не всегда легко сделать, предупредил специалист.





«Довольно часто радиаторы неудобно расположены. И приходится разбирать всю конструкцию, снимать бампер, чтобы до него добраться и отмыть», — отметил Попов в разговоре с RT.