03 ноября 2026, 14:05

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

4 ноября в России отмечают День народного единства. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение помогло освободить Москву. Праздник дает повод вспомнить героев Смутного времени и познакомиться с культурой народов России. Кокошники, песни, хороводы, пироги и самовары рассказывают о русских традициях. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда появился День народного единства Почему 4 ноября — выходной Какие события 1612 года легли в основу праздника Кто возглавил народное ополчение Почему памятник Минину и Пожарскому появился благодаря пожертвованиям Как праздник связан с Казанской иконой Что означают кокошники для русской культуры Почему на празднике звучат песни и водят хороводы Какие игры помогают почувствовать единство Причем здесь пироги и самовар Что означает единство сегодня

Когда появился День народного единства

Почему 4 ноября — выходной

Какие события 1612 года легли в основу праздника

Кто возглавил народное ополчение

Почему памятник Минину и Пожарскому появился благодаря пожертвованиям

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Как праздник связан с Казанской иконой

Что означают кокошники для русской культуры

Почему на празднике звучат песни и водят хороводы

Какие игры помогают почувствовать единство

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Причем здесь пироги и самовар

Что означает единство сегодня