Как Минин и Пожарский спасли Москву и при чем тут кокошники, пироги, самовары и хороводы: факты о празднике 4 ноября
4 ноября в России отмечают День народного единства. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение помогло освободить Москву. Праздник дает повод вспомнить героев Смутного времени и познакомиться с культурой народов России. Кокошники, песни, хороводы, пироги и самовары рассказывают о русских традициях. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда появился День народного единстваДень народного единства — государственный праздник России. В современной истории страны его впервые отметили в 2005 году. Дату выбрали в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение выступило против польско-литовского гарнизона в Москве. С тех пор 4 ноября напоминает о значении общей цели и взаимной поддержки. Праздник обращает внимание и на культурное многообразие России.
Почему 4 ноября — выходнойТрудовой кодекс России относит 4 ноября к нерабочим праздничным дням. Поэтому у многих жителей страны появляется возможность провести время с семьей, посетить музей или познакомиться с народными традициями. Если праздник совпадает с выходным, график отдыха может измениться. Чтобы узнать точные даты, стоит проверить производственный календарь на конкретный год.
Какие события 1612 года легли в основу праздникаВ начале XVII века Россия переживала Смутное время. Страна столкнулась с борьбой за власть, хозяйственным кризисом и иностранным вмешательством. В Москве находился польско-литовский гарнизон. На помощь столице пришло народное ополчение. В 1612 году его участники взяли Китай-город. Вскоре после этого гарнизон в Кремле капитулировал. Освобождение Москвы стало важным шагом к преодолению Смуты. В 1613 году Земский собор избрал на царство Михаила Романова.
Кто возглавил народное ополчениеС историей Дня народного единства связаны имена Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Они возглавили второе народное ополчение. Минин призвал жителей Нижнего Новгорода помочь со сбором средств для ратного дела. Пожарский руководил ополчением как военачальник. В движение включились люди из разных городов и сословий. Их пример напоминает о главной идее праздника: перед общей опасностью люди могут объединить усилия и поддержать друг друга.
Почему памятник Минину и Пожарскому появился благодаря пожертвованиямПамятник героям ополчения стоит на Красной площади в Москве. Его создал скульптор Иван Мартос, а торжественное открытие состоялось в 1818 году. Работу над монументом поддержали пожертвования жителей страны. Эта история перекликается с событиями XVII века: люди снова внесли свой вклад в общее дело. На памятнике можно прочитать надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».
Как праздник связан с Казанской иконой4 ноября православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Этот образ почитали участники ополчения Минина и Пожарского. Две даты совпадают в современном календаре, но у них разный смысл. День народного единства — государственный праздник, а день Казанской иконы относится к православной традиции.
Что означают кокошники для русской культурыКокошник — узнаваемый элемент русского народного костюма. Его форма и украшения различались в зависимости от местных традиций. Головной убор мог дополнять праздничный наряд. Кокошники можно увидеть на выставках и фольклорных концертах. Рядом с ними часто показывают сарафаны, платки и другие детали русского костюма. Такие встречи помогают узнать, как выглядела праздничная одежда и чем отличались местные обычаи. Кокошник не относится только ко Дню народного единства. Однако знакомство с ним в праздничный день помогает больше узнать о русской культуре.
Почему на празднике звучат песни и водят хороводыНародные песни и хороводы занимают заметное место в русской культуре. На фольклорных концертах исполнители знакомят зрителей с мелодиями и танцами, а гости семейных встреч могут вспомнить любимые песни вместе. В хороводе участники встают в круг и двигаются в общем ритме. Простой совместный танец подходит для людей разного возраста. В нем могут участвовать и взрослые, и дети. 4 ноября можно познакомиться не только с русским фольклором. Выступления творческих коллективов рассказывают о песнях и танцах разных народов России. Их традиции отличаются, но общая праздничная встреча помогает лучше узнать соседей.
Какие игры помогают почувствовать единствоОбщая игра дает участникам возможность познакомиться и поддержать друг друга. На семейной встрече можно провести викторину об истории России, загадать загадки или устроить конкурс на знание народных песен. Для компании подойдет и эстафета. При выборе заданий важно учесть возраст гостей, чтобы каждый смог принять участие. В такой игре главное не только победа, но и поддержка команды. Дети могут вместе нарисовать праздничную картину. Каждый добавит свою деталь: дом, цветок, пирог или человека в народном костюме. Из отдельных рисунков получится одна общая работа.
Причем здесь пироги и самоварПироги и самовар напоминают о русском чаепитии. Большой пирог удобно разделить между гостями, а за чашкой чая можно поговорить о семейных историях и любимых традициях. Начинка зависит от вкуса хозяев. Для праздничного стола подойдут пироги с яблоками, ягодами или капустой. Готовить угощение можно всей семьей: одни займутся тестом, другие помогут с начинкой или накроют на стол.
Самовар станет яркой деталью встречи в русском стиле. Если его нет, подойдет и обычный чайник. Пироги и чай не составляют обязательную часть Дня народного единства, но помогают собрать близких за общим столом.