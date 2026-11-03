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Осенняя Казанская 4 ноября: почему свадьба в этот день — к крепкому браку, а ссора — к беде на целый год, народные приметы

Фото: скриншот д/п «Лики Богородицы» ТК «Спас»

Согласно народному календарю, 4 ноября отмечается Осенняя Казанская, или «Бабья заступница». Такое название закрепилось потому, что в это время православная церковь чтит Казанскую икону Божией Матери, а сама дата считается рубежом между осенью и зимой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

История Осенней Казанской начинается с чуда обретения Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. После большого пожара в Казани девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под пеплом и руинами лежала икона. Образ нашли невредимым, и это событие стало точкой отсчёта особого почитания Казанской Богоматери. Уже в 1594 году митрополит Казанский Гермоген составил сказание о явлении иконы — важнейший источник, фиксирующий первые чудеса и отношение народа к святыне.

Фото: Istock/ OlyaSolodenko
Широкое почитание иконы на Руси закрепилось в начале XVII века, когда образ стал духовным символом народного ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Считается, что с Казанской иконой ополчение вступило в Москву, и именно поэтому праздник приобрёл не только церковное, но и общенациональное звучание. В 1649 году царь Алексей Михайлович повелел отмечать день Казанской иконы как государственный праздник.

Перед Казанской иконой традиционно молятся о защите семьи и дома, о мире в государстве, о помощи в трудных обстоятельствах, об исцелении глазных болезней и о духовном прозрении.

Традиции дня

В деревнях Осеннюю Казанскую встречали с особым вниманием к дому и семье. С утра шли в храм, чтобы помолиться перед образом Казанской Божией Матери и попросить заступничества на зиму. После службы возвращались домой, где хозяйка первым делом обновляла «красный угол»: протирала иконы, меняла рушники, зажигала лампаду. Считалось, что так дом получает дополнительную защиту на холодные месяцы.

Важной традицией было примирение: если в семье или между соседями были размолвки, именно в этот день старались поговорить по душам и простить обиды. По поверью, Богородица особенно слышит просьбы о мире и согласии, а непрощённые ссоры могли «притянуть» в дом беду.

В деревнях заканчивались основные сельские работы, и хозяева наконец-то рассчитывались с наёмными работниками — плотниками, малярами, каменщиками. Мужики возвращались домой с заработанными деньгами, где их ждали накрытые столы и домашнее пиво. Поскольку день считался большим праздником, работать по хозяйству было не принято, зато в гости ходили охотно: пели, плясали и угощались до позднего вечера.

Фото: Istock/ Dmytro Botvinovskyy
Особую силу этот день имел для тех, кто мечтал о семье. «Кто на Казанской женится, никогда не расстанется», — говорили в народе. Свадьбы играли с размахом, и даже дождь за окном считался добрым знаком, сулящим молодым крепкую и счастливую жизнь.

Незамужние девушки в этот день не сидели сложа руки: они отправлялись в лес, находили берёзовые листья, уже тронутые первым инеем, и смотрелись в них, как в зеркало. Этот простой обряд, по поверьям, возвращал красоту и приумножал привлекательность.

Народные запреты

В этот светлый праздник предки строго следили за поведением.

  • Нельзя было ссориться и сквернословить: считалось, что разлад, начавшийся на Казанскую, может затянуться на целый год;
  • Запрещалось выполнять тяжёлую работу по дому — стирать, убирать или браться за масштабный ремонт, чтобы не «гнуть спину» весь следующий год;
  • Не рекомендовалось заниматься рукоделием: шитьё, вязание и вышивание откладывали, посвящая день молитве и внутреннему покою;
  • Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся: верили, что Богородица заступается за всех, и скупой человек мог лишиться её покровительства;
  • Не отправлялись в дальнюю дорогу без особой нужды: путь мог оказаться трудным, а возвращение — затянуться;
  • Не выносили мусор после заката, чтобы не вынести из дома благополучие;
  • Нельзя было завидовать и желать зла, иначе счастье могло покинуть дом.

Приметы

Фото: Istock/ Serjio74
  • Если 4 ноября идёт дождь, зима будет снежной и мягкой;
  • Ясный день сулит скорое, но не слишком суровое похолодание;
  • Сильный ветер на Казанскую предвещал беспокойную зиму с частыми метелями;
  • Если к 4 ноября с деревьев опала вся листва — зима будет снежной и не очень холодной;
  • Отсутствие осадков на Казанскую — к неурожайному году.
Елена Генералова

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