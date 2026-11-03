03 ноября 2026, 10:30

Фото: скриншот д/п «Лики Богородицы» ТК «Спас»

Согласно народному календарю, 4 ноября отмечается Осенняя Казанская, или «Бабья заступница». Такое название закрепилось потому, что в это время православная церковь чтит Казанскую икону Божией Матери, а сама дата считается рубежом между осенью и зимой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ OlyaSolodenko

Традиции дня

Фото: Istock/ Dmytro Botvinovskyy

Народные запреты

Нельзя было ссориться и сквернословить: считалось, что разлад, начавшийся на Казанскую, может затянуться на целый год;

считалось, что разлад, начавшийся на Казанскую, может затянуться на целый год; Запрещалось выполнять тяжёлую работу по дому — стирать, убирать или браться за масштабный ремонт, чтобы не «гнуть спину» весь следующий год;

— стирать, убирать или браться за масштабный ремонт, чтобы не «гнуть спину» весь следующий год; Не рекомендовалось заниматься рукоделием: шитьё, вязание и вышивание откладывали, посвящая день молитве и внутреннему покою;

шитьё, вязание и вышивание откладывали, посвящая день молитве и внутреннему покою; Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся: верили, что Богородица заступается за всех, и скупой человек мог лишиться её покровительства;

верили, что Богородица заступается за всех, и скупой человек мог лишиться её покровительства; Не отправлялись в дальнюю дорогу без особой нужды: путь мог оказаться трудным, а возвращение — затянуться;

путь мог оказаться трудным, а возвращение — затянуться; Не выносили мусор после заката , чтобы не вынести из дома благополучие;

, чтобы не вынести из дома благополучие; Нельзя было завидовать и желать зла, иначе счастье могло покинуть дом.

Приметы

Фото: Istock/ Serjio74