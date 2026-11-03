Осенняя Казанская 4 ноября: почему свадьба в этот день — к крепкому браку, а ссора — к беде на целый год, народные приметы
Согласно народному календарю, 4 ноября отмечается Осенняя Казанская, или «Бабья заступница». Такое название закрепилось потому, что в это время православная церковь чтит Казанскую икону Божией Матери, а сама дата считается рубежом между осенью и зимой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория Осенней Казанской начинается с чуда обретения Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. После большого пожара в Казани девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под пеплом и руинами лежала икона. Образ нашли невредимым, и это событие стало точкой отсчёта особого почитания Казанской Богоматери. Уже в 1594 году митрополит Казанский Гермоген составил сказание о явлении иконы — важнейший источник, фиксирующий первые чудеса и отношение народа к святыне.
Широкое почитание иконы на Руси закрепилось в начале XVII века, когда образ стал духовным символом народного ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Считается, что с Казанской иконой ополчение вступило в Москву, и именно поэтому праздник приобрёл не только церковное, но и общенациональное звучание. В 1649 году царь Алексей Михайлович повелел отмечать день Казанской иконы как государственный праздник.
Перед Казанской иконой традиционно молятся о защите семьи и дома, о мире в государстве, о помощи в трудных обстоятельствах, об исцелении глазных болезней и о духовном прозрении.
Традиции дняВ деревнях Осеннюю Казанскую встречали с особым вниманием к дому и семье. С утра шли в храм, чтобы помолиться перед образом Казанской Божией Матери и попросить заступничества на зиму. После службы возвращались домой, где хозяйка первым делом обновляла «красный угол»: протирала иконы, меняла рушники, зажигала лампаду. Считалось, что так дом получает дополнительную защиту на холодные месяцы.
Важной традицией было примирение: если в семье или между соседями были размолвки, именно в этот день старались поговорить по душам и простить обиды. По поверью, Богородица особенно слышит просьбы о мире и согласии, а непрощённые ссоры могли «притянуть» в дом беду.
В деревнях заканчивались основные сельские работы, и хозяева наконец-то рассчитывались с наёмными работниками — плотниками, малярами, каменщиками. Мужики возвращались домой с заработанными деньгами, где их ждали накрытые столы и домашнее пиво. Поскольку день считался большим праздником, работать по хозяйству было не принято, зато в гости ходили охотно: пели, плясали и угощались до позднего вечера.
Особую силу этот день имел для тех, кто мечтал о семье. «Кто на Казанской женится, никогда не расстанется», — говорили в народе. Свадьбы играли с размахом, и даже дождь за окном считался добрым знаком, сулящим молодым крепкую и счастливую жизнь.
Незамужние девушки в этот день не сидели сложа руки: они отправлялись в лес, находили берёзовые листья, уже тронутые первым инеем, и смотрелись в них, как в зеркало. Этот простой обряд, по поверьям, возвращал красоту и приумножал привлекательность.
Народные запретыВ этот светлый праздник предки строго следили за поведением.
- Нельзя было ссориться и сквернословить: считалось, что разлад, начавшийся на Казанскую, может затянуться на целый год;
- Запрещалось выполнять тяжёлую работу по дому — стирать, убирать или браться за масштабный ремонт, чтобы не «гнуть спину» весь следующий год;
- Не рекомендовалось заниматься рукоделием: шитьё, вязание и вышивание откладывали, посвящая день молитве и внутреннему покою;
- Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся: верили, что Богородица заступается за всех, и скупой человек мог лишиться её покровительства;
- Не отправлялись в дальнюю дорогу без особой нужды: путь мог оказаться трудным, а возвращение — затянуться;
- Не выносили мусор после заката, чтобы не вынести из дома благополучие;
- Нельзя было завидовать и желать зла, иначе счастье могло покинуть дом.
Приметы
- Если 4 ноября идёт дождь, зима будет снежной и мягкой;
- Ясный день сулит скорое, но не слишком суровое похолодание;
- Сильный ветер на Казанскую предвещал беспокойную зиму с частыми метелями;
- Если к 4 ноября с деревьев опала вся листва — зима будет снежной и не очень холодной;
- Отсутствие осадков на Казанскую — к неурожайному году.