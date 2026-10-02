Международная неделя «Народы России» пройдет в Москве со 2 по 4 ноября
Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно — в этот раз она пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Ключевой темой станет «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». Координатором мероприятий выступает аппарат Совета Безопасности РФ, а оператором — Фонд Росконгресс. Центральной площадкой станет Центр международной торговли.
В основе деловой программе представлены четыре трека: «Единство народов», «Историческая память и преемственность поколений», «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу», а также «Крепкая семья». На панельных сессиях обсудят реализацию государственной национальной политики, защиту исторической памяти, служение Отечеству и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также сохранение культуры и традиций народов России.
Деловая программа начнется с торжественной церемонии открытия Недели и Всероссийского форума национального единства. Также запланированы пленарные заседания, Всероссийский семинар-совещание по вопросам национальной политики и межнациональных отношений, XI Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», церемонии награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация» и лауреатов конкурса «СМИротворец», а также молодежные и просветительские сессии.
Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенным на официальном сайте Недели в разделе «СМИ». Там же опубликована архитектура деловой программы.
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