«Как наркомания»: Россиян предупредили о новом виде зависимости

14 октября 2026, 12:45

Врач Чиркова: листание соцсетей перед сном — та же зависимость

Фото: iStock/gorodenkoff

Листание соцсетей перед сном кажется безобидным, но эксперты сравнивают его с зависимостью. Почему это разрушает сон и здоровье и как разорвать порочный круг?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что это не просто безобидная привычка, а серьёзная проблема.





«Листание коротких клипов ничем от наркомании не отличается. Это тот же самый механизм — серотониновая петля. Ты постоянно стимулируешь себя, как та мышь, которая нажала на кнопку и умерла, потому что не могла ни есть, ни пить. Потому что хотела постоянного удовольствия», — предупредила она.

«Люди с наслаждением листают новостную ленту, хотя это мазохизм. Не надо смотреть на ночь ничего. Читайте книжку — быстрее уснёте. Здесь нужно работать с силой воли и разумом. Следует понимать, что это прожигание здоровья», — посоветовала врач.