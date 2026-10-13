Врач перечислил наиболее распространенные мифы о раке
Существует немало мифов, сложившихся вокруг онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев, передает «Лента.ру».
Миф о том, что смартфоны вызывают рак, возник из-за информации о воздействии радиоволн на человеческий организм, особенно на мозг. Однако на текущий момент нет научных доказательств, подтверждающих, что регулярное использование мобильных телефонов способствует развитию опухолей мозга, отметил специалист.
Онколог подчеркнул, что нет оснований утверждать, что генно-модифицированные продукты провоцируют рак. Тем не менее, связь между сахаром и онкологическими заболеваниями более сложная. Например, сахарный диабет может быть косвенным фактором риска для развития рака, и опухолевые клетки действительно активно используют глюкозу. Однако это не означает, что употребление сахара здоровыми людьми приведет к появлению опухоли.
Еще один распространенный миф заключается в том, что рак — это инфекционное заболевание. На самом деле, в большинстве случаев онкология имеет неинфекционную природу. Хотя некоторые виды рака, такие как рак шейки матки или рак желудка, могут быть вызваны вирусами или бактериями, это касается лишь отдельных форм злокачественных новообразований.
Многие также считают, что рак неизлечим, но и это утверждение ошибочно, добавил онколог. На ранних стадиях заболевания (I и II) шансы на успешное лечение значительно выше (до 90-95% для некоторых видов опухолей), чем на поздних стадиях (III и IV), заключил Ахмаев.
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