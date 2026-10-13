Врач перечислил наиболее распространенные мифы о раке

13 октября 2026, 12:16

Онколог Ахмаев: Смартфоны, ГМО и сахар не вызывают рак

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Существует немало мифов, сложившихся вокруг онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев, передает «Лента.ру».