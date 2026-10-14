Врач рассказал о миллионах россиян с астмой, которые не знают о своем диагнозе
Восемь миллионов граждан России не знают, что болеют астмой. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
По его словам, которые приводит РИА Новости, официально астмой болеют более чем 1,5 миллиона россиян. При этом, по данным эпидемиологических исследований, таких пациентов в стране должно быть порядка десяти миллионов. То есть еще около восьми миллионов человек имеют болезнь, но без постановки диагноза, пояснил врач.
Специалист отметил, что явными признаками проблем с легкими являются одышка, кашель и выделение мокроты. С любым из этих симптомов, особенно если он вызывает беспокойство, важно обратиться за медицинской помощью.
Сегодня, 14 октября, отмечается Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Его цель — привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике заболеваний органов дыхания, включая астму и ХОБЛ.
Ранее пульмонолог Сандип Наяр предупредил о коварстве болезней легких.
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