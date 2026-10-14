Врач рассказал о миллионах россиян с астмой, которые не знают о своем диагнозе

14 октября 2026, 08:34

Пульмонолог Авдеев: восемь миллионов россиян не знают, что болеют астмой

Фото: iStock/Stephane Bureau du Colombier

Восемь миллионов граждан России не знают, что болеют астмой. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.