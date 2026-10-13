Врач раскрыл причины неприятного запаха изо рта у людей со здоровыми зубами

13 октября 2026, 18:47

Врач Фуки: Неприятный запах изо рта может быть вызван налетом на языке

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Неприятный запах изо рта не всегда связан с кариесом или заболеваниями десен. Об этом сообщил врач-оториноларинголог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Евгений Фуки, передает «Лента.ру».