Врач раскрыл причины неприятного запаха изо рта у людей со здоровыми зубами
Неприятный запах изо рта не всегда связан с кариесом или заболеваниями десен. Об этом сообщил врач-оториноларинголог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Евгений Фуки, передает «Лента.ру».
По его словам, если стоматолог не выявил проблем с зубами, причиной неприятного запаха изо рта может быть состояние языка. На его поверхности часто образуется плотный налет, состоящий из остатков пищи и бактерий. Он чаще всего скапливается в задних отделах языка, где условия способствуют активному размножению анаэробных бактерий. Эти микроорганизмы разлагают белковые соединения, содержащие серу, в результате чего выделяются летучие сернистые соединения, придающие дыханию неприятный запах, объяснил Фуки.
Еще одним распространенным источником запаха изо рта у людей со здоровыми зубами стоматолог назвал небные миндалины. Согласно его мнению, в их глубоких ветвящихся каналах могут застревать частицы пищи, бактерии и продукты их жизнедеятельности. Со временем в них могут образоваться плотные беловатые образования, известные как тонзиллярные камни или пробки в горле. Именно они, по словам врача, могут быть причиной неприятного запаха изо рта.
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