«Опухоль или кровоизлияние»: Невролог рассказал, как отличить обычную головную боль от мигрени

22 сентября 2026, 16:13

Невролог Разумов: вторичная головая боль происходит из-за опухоли

Фото: iStock/AntonioGuillem

«Голова раскалывается» — это фигура речи или реальная боль? Как врач понимает, что пациент действительно страдает, и в какой момент нужно не терпеть, а обращаться за помощью?





Невролог Дмитрий Разумов в беседе с «Радио 1» заявил, что головная боль — термин широкий. Он включает в себя и мигрень, и головную боль напряжения, и кластерные боли, и множество других вариантов. Мигрень, в свою очередь, содержит несколько фаз, где головная боль — лишь одна из них.





«Есть первичные и вторичные головные боли. Первичная — это головная боль сама по себе. Вторичная — когда у нас называется какая-то причина. Условно говоря, опухоль или кровоизлияние», — пояснил он.

«Мужчина и женщина могут выражать свои жалобы весьма по-разному. Если мужчину привезли, когда у него уже голова отваливается от головной боли, то женщина может с ужасной болью ходить в тренажерный зал», — поделился Разумов.

«Если головные боли становятся частыми — например, четыре и более дней с головной болью в месяц — тогда мы начинаем разговор про профилактику. Это делается для того, чтобы не развилась лекарственно-индуцированная боль, когда кроме мигрени у человека возникнет она еще из-за частого приёма обезболивающих», — предупредил врач.