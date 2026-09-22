Невролог из Можайска рассказала, как осанка влияет на головную боль

22 сентября 2026, 11:44

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Долгое чтение или использование телефона в неудобной позе может привести к тяжести и боли в затылке. О том, почему неправильное положение головы вызывает дискомфорт, рассказала врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По словам специалиста, чаще всего причина связана с перенапряжением мышц шеи и плеч. Голова весит около 5 кг, и при сильном наклоне вперед или в сторону нагрузка на шейный отдел позвоночника значительно увеличивается. Из-за этого мышцы перенапрягаются, могут сдавливать сосуды и нервные окончания, что приводит к нарушению кровообращения и появлению головной боли напряжения.



«Это похоже на постоянное ношение гантели в неудобном положении. Мышцы перенапрягаются, сдавливают сосуды и нервные окончания, из-за чего нарушается нормальное кровообращение. Именно этот спазм и нехватка кислорода для тканей вызывают так называемую «головную боль напряжения», — разъяснила доктор.