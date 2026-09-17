Невролог назвала 13 причин головной боли во время поездки на машине
Головная боль в автомобиле нередко возникает из-за сочетания внешних условий, нагрузки на организм и эмоционального напряжения. Врач-невролог, специалист по терапии головной и лицевой боли клиники «Будь Здоров» Юлия Прокофьева назвала основные раздражители, способные ухудшить самочувствие водителя или пассажира.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что важную роль играет атмосфера в салоне. Работающий кондиционер сушит слизистые, а резкая смена температуры провоцирует напряжение сосудов в области головы и шеи. Старый салонный фильтр накапливает загрязнения и аллергены. Длительная поездка с закрытыми окнами повышает концентрацию углекислого газа. Приступ мигрени способны запустить запах топлива либо испарения пластика.
Среди физиологических причин врач выделила недостаток воды, поздний прием пищи и усталость глаз. Яркое солнце, блики на дороге и постоянная концентрация за рулем создают заметную зрительную нагрузку. Эти обстоятельства часто сопровождаются слабостью и болезненными ощущениями.
Самочувствие зависит и от положения тела. Толчки от дорожного покрытия передаются позвоночнику и вызывают напряжение в плечах и шее. Неверная настройка кресла либо подголовника усиливает дискомфорт. Постоянный гул двигателя и транспорта формирует акустическое напряжение.
Отдельную группу составляют укачивание и стресс. Пассажиры на заднем сиденье, особенно дети, чаще сталкиваются с тошнотой и головокружением: внутреннее ухо ощущает движение, тогда как взгляд фиксируется на неподвижном пространстве салона. Пробки, тревога из-за возможного ДТП и раздражение за рулем повышают уровень стрессовых гормонов, из-за чего мышцы шеи и головы могут спазмироваться.
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