Невролог назвала 13 причин головной боли во время поездки на машине

17 сентября 2026, 10:26

Невролог Прокофьева перечислила 13 факторов, вызывающих головную боль за рулем

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Головная боль в автомобиле нередко возникает из-за сочетания внешних условий, нагрузки на организм и эмоционального напряжения. Врач-невролог, специалист по терапии головной и лицевой боли клиники «Будь Здоров» Юлия Прокофьева назвала основные раздражители, способные ухудшить самочувствие водителя или пассажира.