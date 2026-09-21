Невролог назвал возможные признаки ранней деменции

21 сентября 2026, 14:32

Врач Новоселов: на деменцию могут указывать растерянность и забывчивость

Фото: istockphoto/Halfpoint

Невролог Валерий Новоселов рассказал о ранних признаках деменции. По его словам, с возрастом риск развития этого заболевания увеличивается у каждого человека.