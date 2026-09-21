Невролог назвал возможные признаки ранней деменции
Невролог Валерий Новоселов рассказал о ранних признаках деменции. По его словам, с возрастом риск развития этого заболевания увеличивается у каждого человека.
Специалист отметил, что поводом насторожиться может стать ситуация, когда близкий человек перестает справляться с привычными маршрутами — например, бабушка не может самостоятельно доехать до внучки, пишет NEWS.ru. Часто люди с начальной стадией деменции теряются в метро и выглядят растерянными.
На ранних этапах пациенты не осознают, что с ними происходит, и пытаются скрыть симптомы. В дальнейшем они забывают о своей забывчивости и перестают стесняться — это свидетельствует о прогрессировании синдрома. Основные нарушения касаются памяти, однако возможны также эмоциональные и поведенческие расстройства.
Новоселов подчеркнул, что термины «деменция», «синдром деменции» и «синдром приобретенного слабоумия» равнозначны. К ним также относят выраженные когнитивные нарушения, которые могут иметь разную степень тяжести: от легкой до умеренной и тяжелой.
По словам врача, когнитивные расстройства в той или иной мере возникают у всех людей. Обычно начиная с 40-45 лет многие замечают ухудшение памяти, однако это еще не деменция, а лишь отдаленные признаки. О деменции говорят тогда, когда человек начинает нуждаться в помощи в повседневной жизни. Процесс во многом возрастозависим: чем дольше живет человек, тем выше вероятность развития синдрома. В его основе лежит нейродегенерация — потеря нейронов.
Невролог пояснил, что мозг молодого человека содержит в среднем 86 млрд нейронов, из которых 16 млрд находятся в коре. Каждые десять лет возрастные изменения приводят к потере около трех процентов нейронов. При этом болезнь Альцгеймера часто называют основной причиной деменции.
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