26 октября 2026, 15:59

Фото: iStock/kipgodi

Осенью и зимой рацион легко сделать разнообразнее за счёт сезонных овощей, фруктов и зелени. Такие продукты подходят для супов, гарниров, салатов, выпечки и домашних заготовок. При выборе стоит обращать внимание на внешний вид, запах и условия хранения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Какие овощи выбрать осенью Тыква и кабачки для горячих блюд Осенние фрукты: яблоки, груши и виноград Какие продукты покупать зимой Замороженные ягоды и овощи Как выбирать сезонные продукты Зелень и пряности в холодный сезон Сухофрукты и орехи для перекусов Как составить сезонное меню

Какие овощи выбрать осенью

Тыква и кабачки для горячих блюд

Осенние фрукты: яблоки, груши и виноград

Фото: iStock/bhofack2

Какие продукты покупать зимой

Замороженные ягоды и овощи

Как выбирать сезонные продукты

Фото: iStock/kobeza

Зелень и пряности в холодный сезон

Сухофрукты и орехи для перекусов

Как составить сезонное меню