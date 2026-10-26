Астроном рассказал о пяти метеорных потоках в ноябрьском небе
Крымский астроном Александр Якушечкин сообщил, что в ноябре жители Земли смогут увидеть пять метеорных потоков. Для наблюдений потребуется ясная погода и место вдали от яркого городского освещения.
В беседе с РИА Новости специалист назвал Южные и Северные Тауриды, Леониды, Альфа-Моноцеротиды и ноябрьские Ориониды. Наиболее удачные условия в этом сезоне ожидаются во время активности Таурид и Леонид.
Южные Тауриды достигнут максимума 5 ноября, Северные — 12 ноября. Их связывают с кометой Энке. Каждая группа метеоров визуально вылетает из созвездия Тельца, хотя точки радианта находятся в разных его областях. Лунный свет в дни пиков почти не помешает наблюдениям.
Следующим заметным событием станут Леониды. Их максимум придется на 17 ноября. Источником потока считают комету Темпля — Туттля. Леониды известны редкими периодами чрезвычайно высокой активности, когда за ночь в небе фиксировали десятки тысяч метеоров. В этот раз Луна уйдет за горизонт вскоре после полуночи, поэтому темное небо позволит хорошо рассмотреть «падающие звезды».
Альфа-Моноцеротиды активизируются в ночь с 21 на 22 ноября. Их радиант расположен в созвездии Единорога. Поток иногда неожиданно усиливается, однако в период его ноябрьского пика наблюдателям будет мешать яркая Луна.
В конце месяца, 27–28 ноября, ожидается активность ноябрьских Орионид. Их метеоры появляются со стороны Ориона — заметного осенне-зимнего созвездия, особенно хорошо видимого в южных регионах России. В отличие от октябрьских Орионид, этот поток не связывают с кометой Галлея: его родительское тело пока неизвестно.
Читайте также: