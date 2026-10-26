Астроном рассказал о пяти метеорных потоках в ноябрьском небе

26 октября 2026, 09:48

Фото: iStock/m-gucci

Крымский астроном Александр Якушечкин сообщил, что в ноябре жители Земли смогут увидеть пять метеорных потоков. Для наблюдений потребуется ясная погода и место вдали от яркого городского освещения.