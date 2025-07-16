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Врач рассказала, какой косметикой стоит пользоваться летом

Косметолог Савиных: летом для кожи нужно выбирать средства с фотофильтрами
Фото: iStock/verona_S

Летом уход за кожей лица и тела требует особого внимания из-за повышенной активности солнца и жары. Основные принципы ухода включают защиту от солнца, интенсивное увлажнение и использование легких текстур косметических средств.



Врач-косметолог, трихолог клиники «Век Адалин» Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» заявила, что главная опасность для кожи — ультрафиолетовое излучение, и здесь важно пользоваться правильно косметикой.

«Нужно выбирать средства, где присутствуют физические фотофильтры: диоксид титана и оксид цинка. То есть не нужно сильно разбираться в составах, достаточно просто перевернуть тюбик со средством и поискать один из этих двух компонентов. Они будут защищать более надежно. Особенно это касается людей, склонных к гиперпигментации», — объяснила эксперт.

По ее словам, ультрафиолет действует на кожу всегда — не только летом, поэтому рекомендуется наносить SPF средства за 15−20 минут до выхода на улицу.

«Бесконтрольно мазаться кремом не стоит, нужно распределять по зонам: лоб, виски, щеки. И обновлять это средство стоит каждые 2−3 часа, а если мы купаемся, то еще чаще», — отметила косметолог.

Она добавила, что перед прогулкой на солнце необходимо принимать антиоксиданты — витамин С, каротин, которые будут защищать кожу и препятствовать ее старению.

«Пациентам с жирной кожей, склонностью к высыпанием я рекомендую лёгкие средства — эмульсии, пенки, гели, которые поглощают избытки кожного сала», — подчеркнула Савиных.
Анастасия Панченко

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