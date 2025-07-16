Врач рассказала, какой косметикой стоит пользоваться летом

16 июля 2025, 13:11

Косметолог Савиных: летом для кожи нужно выбирать средства с фотофильтрами

Фото: iStock/verona_S

Летом уход за кожей лица и тела требует особого внимания из-за повышенной активности солнца и жары. Основные принципы ухода включают защиту от солнца, интенсивное увлажнение и использование легких текстур косметических средств.





Врач-косметолог, трихолог клиники «Век Адалин» Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» заявила, что главная опасность для кожи — ультрафиолетовое излучение, и здесь важно пользоваться правильно косметикой.





«Нужно выбирать средства, где присутствуют физические фотофильтры: диоксид титана и оксид цинка. То есть не нужно сильно разбираться в составах, достаточно просто перевернуть тюбик со средством и поискать один из этих двух компонентов. Они будут защищать более надежно. Особенно это касается людей, склонных к гиперпигментации», — объяснила эксперт.

«Бесконтрольно мазаться кремом не стоит, нужно распределять по зонам: лоб, виски, щеки. И обновлять это средство стоит каждые 2−3 часа, а если мы купаемся, то еще чаще», — отметила косметолог.

«Пациентам с жирной кожей, склонностью к высыпанием я рекомендую лёгкие средства — эмульсии, пенки, гели, которые поглощают избытки кожного сала», — подчеркнула Савиных.