«Какая мать напишет заявление?»: юрист оценил правку в законе о домашнем насилии
Юрист Князев поддержал идею возбуждать дела о домашнем насилии без заявления
Руководитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Князев Андрей Геннадиевич в эфире «Радио 1» высказался в поддержку законодательной инициативы, предполагающей возможность возбуждения уголовного дела по фактам домашнего насилия без заявления со стороны потерпевшего.
В Госдуме рассматривают соответствующие изменения в рамках борьбы с насилием в семье, в частности — при причинении легкого вреда здоровью. По словам адвоката, данная мера актуальна, поскольку в большинстве случаев жертвами становятся самые незащищённые — дети, пожилые, женщины — и они не всегда могут или хотят обращаться в полицию.
«Много случаев, когда поднимают руку и на мать, и на отца. Ну какая мать напишет заявление? А ведь бывает, что и участковый в курсе, и соседи жалуются, и полиция выезжает, но ничего не меняется», — отметил юрист.Он также добавил, что такая инициатива поможет справляться со случаями, когда агрессор пытается давить на жертву, убеждая её, что «заявление ничего не даст».
Кроме того, юрист не видит рисков того, что подобной нормой смогут злоупотребить. По его словам, если потерпевшая сторона заявит, что факт насилия отсутствовал, и расскажет об этом следствию, то маловероятно, что дело дойдёт до суда, поэтому, по мнению специлиста, злоумышленники вряд ли смогуть воспользоваться нововведением.