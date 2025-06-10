«Какая мать напишет заявление?»: юрист оценил правку в законе о домашнем насилии

10 июня 2025, 16:03

Юрист Князев поддержал идею возбуждать дела о домашнем насилии без заявления

Фото: istockphoto / cyano66

Руководитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Князев Андрей Геннадиевич в эфире «Радио 1» высказался в поддержку законодательной инициативы, предполагающей возможность возбуждения уголовного дела по фактам домашнего насилия без заявления со стороны потерпевшего.





В Госдуме рассматривают соответствующие изменения в рамках борьбы с насилием в семье, в частности — при причинении легкого вреда здоровью. По словам адвоката, данная мера актуальна, поскольку в большинстве случаев жертвами становятся самые незащищённые — дети, пожилые, женщины — и они не всегда могут или хотят обращаться в полицию.





«Много случаев, когда поднимают руку и на мать, и на отца. Ну какая мать напишет заявление? А ведь бывает, что и участковый в курсе, и соседи жалуются, и полиция выезжает, но ничего не меняется», — отметил юрист.