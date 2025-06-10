В Москве увеличился объем предложений на первичном рынке недвижимости
На рынке новостроек Москвы увеличился объем предложений на 0,9% по итогам мая 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».
По данным издания, средняя цена квадратного метра в столичных новостройках в мае текущего года составляет 352 220 рублей, что на 0,5% выше, чем в апреле, и на 2,5% превышает данные за май 2024 года.
«В мае на рынке массовых новостроек многие девелоперы проектов комфорт-класса предлагали крупный дисконт — до 55%. Тем не менее уровень потребительской активности в прошлом месяце просел», — отметил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.
Он пояснил, что люди ждут понижения ключевой ставки и изменений в семейной ипотеке, поэтому откладывают покупку недвижимости.
Тем временем «Газета.Ru», ссылаясь на данные опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», пишет, что 41% опрошенных россиян отложили покупку квартиры на неопределенное время и ждут снижения ставок по ипотеке. При этом 27% респондентов вовсе отказались от покупки жилья.
Оставшиеся 32% по-прежнему хотят купить жилье, однако надеются найти более гибкие и доступные решения.
Некоторые россияне рассматривают покупку квартиры совместно с родственниками или друзьями, кто-то планирует увеличить первоначальный взнос, чтобы уменьшить размер ипотеки.
Примечательно, что половина из тех, кто все еще планирует покупку квартиры, начали пересматривать свои запросы и теперь ищут квартиры с меньшим метражом или за городом.