В Москве увеличился объем предложений на первичном рынке недвижимости

10 июня 2025, 15:39

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

На рынке новостроек Москвы увеличился объем предложений на 0,9% по итогам мая 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».





По данным издания, средняя цена квадратного метра в столичных новостройках в мае текущего года составляет 352 220 рублей, что на 0,5% выше, чем в апреле, и на 2,5% превышает данные за май 2024 года.





«В мае на рынке массовых новостроек многие девелоперы проектов комфорт-класса предлагали крупный дисконт — до 55%. Тем не менее уровень потребительской активности в прошлом месяце просел», — отметил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.