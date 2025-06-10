Роскачество предупреждает о новой схеме мошенников ко Дню России

10 июня 2025, 15:27

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники активизировались перед праздниками и рассылают в мессенджерах фейковые сообщения о госвыплатах ко Дню России. Об этом сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.