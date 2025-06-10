Роскачество предупреждает о новой схеме мошенников ко Дню России
Мошенники активизировались перед праздниками и рассылают в мессенджерах фейковые сообщения о госвыплатах ко Дню России. Об этом сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Отмечается, что злоумышленники создали в Telegram множество ботов, которые рассылают обещания с крупными денежными призами до одного миллиона рублей якобы от государства. Пользователям предлагают принять участие в «розыгрыше», после чего запрашивают личные данные и код из SMS для подтверждения личности.
Руководитель центра Сергей Кузьменко отметил, что главной целью таких схем является получение доступа к аккаунтам пользователей мессенджера. Вводя код из сообщения, мошенники получают полный контроль над акканунтом.
Специалисты Роскачества призывают россиян быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в акциях с большими выплатами. Также рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.
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